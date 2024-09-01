Паула Бадоса разгромила Ван Яфань и стала первой четвертьфиналисткой US Open — 2024

29-я ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса стала первой четвертьфиналисткой US Open — 2024. В матче 1/8 финала она обыграла китаянку Ван Яфань. Встреча завершилась со счётом 6:1, 6:2 в пользу испанки.

Встреча продолжалась 1 час 22 минуты. За это время Бадоса выполнила четыре подачи навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из пяти. На счету Яфань три эйса, одна двойная ошибка и ни одного реализованного брейк-пойнта из семи.

Напомним, US Open в США проходит с 26 августа по 8 сентября. Действующей чемпионкой турнира среди женщин является американка Кори Гауфф. US Open станет турниром с самым большим призовым фондом в истории тенниса. Игроки получат $ 75 млн, что на 15% больше, чем в 2023 году.