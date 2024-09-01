«Я рухнула на корт». Гауфф вспомнила матч с Наварро на Уимблдоне в преддверии 1/8 US Open

Третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф высказалась по поводу предстоящей встречи с соотечественницей Эммой Наварро в 1/8 финала Открытого чемпионата США — 2024.

«В том матче на Уимблдоне я буквально рухнула на корт. Я была очень расстроена, а она играла хорошо.

Я не смотрела её матч в первом раунде на US Open, но видела матчи второго и третьего круга. Она показывает хорошую игру

в этом матче я должна ожидать от нее ее лучшего тенниса, а я просто должна знать, что мне нужно выложиться и психологически быть там с самого начала и до конца», — приводит слова Гауфф Tennis Majors.

US Open — 2024 стартовал 26 августа и завершится 7 сентября. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет $ 75 млн. Действующей чемпионкой турнира является Кори Гауфф.