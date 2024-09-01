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Матс Виландер предположил, когда Новак Джокович вернётся к своей лучшей форме

Матс Виландер предположил, когда Новак Джокович вернётся к своей лучшей форме
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Семикратный победитель турниров «Большого шлема» бывший шведский теннисист, а ныне эксперт Матс Виландер предположил, когда вторая ракетка мира серб Новак Джокович вернётся к лучшим кондициям.

«Подобные поражения — напоминание о том, что он человек. Конечно, он хотел бы выиграть все титулы, но ему нужно время, чтобы отдохнуть и продолжать подготовку. Он вернётся к своей лучшей версии в Австралии», — приводит слова Виландера Sportklub.

Новак Джокович — 24-кратный победитель турниров «Большого шлема». В 2024 году сербский теннисист не выиграл ни одного титула на уровне АТР. Он назвал нынешний сезон худшим в своей карьере за последние 15 лет. Ранее Виландер заявил, что Джокович выиграет ещё два титула «Большого шлема».

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