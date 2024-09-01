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Андрей Рублёв — Григор Димитров: болгарин выиграл первый сет

Андрей Рублёв — Григор Димитров: болгарин выиграл первый сет
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В эти минуты на стадионе «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер» проходит матч 1/8 финала Открытого чемпионата США, в котором российский теннисист Андрей Рублёв встречается с представителем Болгарии Григором Димитровым (девятый номер рейтинга ATP). «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию игры. Победу в первом сете одержал болгарин со счётом 6:3.

US Open (м). 4-й круг
01 сентября 2024, воскресенье. 19:15 МСК
Андрей Рублёв
6
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
2-й сет
0 : 1
1 2 3 4 5
             
3 		4
6 		3
             
Григор Димитров
9
Болгария
Григор Димитров
Г. Димитров

Напомним, в матче второго круга Андрей Рублёв одержал волевую победу над Иржи Легечкой (38-й номер рейтинга ATP). Димитров оказался сильнее Таллона Грикспора (Нидерланды).

Действующим победителем Открытого чемпионата США является серб Новак Джокович, обыгравший в финале в прошлом году российского теннисиста Даниила Медведева со счётом 6:3, 7:6, 6:3.

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