Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Андрей Рублёв повредил руку до крови, ударяя по ракетке в матче с Димитровым

Андрей Рублёв повредил руку до крови, ударяя по ракетке в матче с Димитровым
Аудио-версия:
Комментарии

В эти минуты шестая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв встречается с девятой ракеткой мира болгарским теннисистом Григором Димитровым в рамках 1/8 финала Открытого чемпионата США — 2024. Рублёв не сдержал эмоций и ударил рукой об ракетку после поражения в одном из розыгрышей. После чего у россиянина пошла кровь. Он был вынужден вызвать врача.

US Open (м). 4-й круг
01 сентября 2024, воскресенье. 19:15 МСК
Андрей Рублёв
6
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
2-й сет
0 : 1
1 2 3 4 5
             
3 		4
6 		3
             
Григор Димитров
9
Болгария
Григор Димитров
Г. Димитров

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

В третьем круге Андрей Рублёв уверенно обыграл чешского теннисиста Иржи Легечку со счётом 6:3, 7:5, 6:4. Григор Димитров был сильнее нидерландца Таллона Грикспора (6:3, 6:3, 6:1).

Открытый чемпионат США проходит с 26 августа по 8 сентября. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 75 млн. Действующим чемпионом турнира является серб Новак Джокович, который в финале турнира прошлого года обыграл россиянина Даниила Медведева. Джокович уже покинул соревнования в третьем круге.

Материалы по теме
Рублёв проиграл сет Димитрову на US Open! Андрей бил себя ракеткой по рукам до крови. LIVE
Live
Рублёв проиграл сет Димитрову на US Open! Андрей бил себя ракеткой по рукам до крови. LIVE
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android