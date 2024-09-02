Бадоса во второй раз в карьере сумела пробиться в 1/4 финала турнира «Большого шлема»

29-я ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса во второй раз в карьере стала четвертьфиналисткой турнира «Большого шлема».

1 сентября в матче 1/8 финала она обыграла китаянку Ван Яфань. Встреча завершилась со счётом 6:1, 6:2 в пользу испанки.

Ранее Бадоса выходила в четвертьфинал на «Ролан Гаррос» в 2021 году. Тогда испанка уступила Тамаре Зиданшек.

Напомним, US Open в США проходит с 26 августа по 8 сентября. Действующей чемпионкой турнира среди женщин является американка Кори Гауфф. US Open станет турниром с самым большим призовым фондом в истории тенниса. Игроки получат $ 75 млн, что на 15% больше, чем в 2023 году.

Стефанос Циципас и Паула Бадоса были вместе в Монако после разрыва отношений: