«Она сильная, но я лучше». Бадоса после победы над Яфань в 1/8 финала US Open — 2024
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29-я ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса прокомментировала выход в четвертьфинал US Open — 2024. В матче 1/8 финала она уверенно обыграла китаянку Ван Яфань. Встреча завершилась со счётом 6:1, 6:2 в пользу испанки.
US Open (ж). 4-й круг
01 сентября 2024, воскресенье. 18:10 МСК
29
Паула Бадоса
П. Бадоса
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
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|6
|
|2
80
Ван Яфань
В. Яфань
«Перед матчем я сказала себе: „Я умру здесь сегодня. Она сильная, но я лучше. Если мне придётся остаться здесь на три часа, я так и сделаю“. Я знала, что это того стоит», — сказала Бадоса в интревью на корте.
Напомним, US Open в США проходит с 26 августа по 8 сентября. Действующей чемпионкой турнира среди женщин является американка Кори Гауфф. US Open станет турниром с самым большим призовым фондом в истории тенниса. Игроки получат $ 75 млн, что на 15% больше, чем в 2023 году.
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