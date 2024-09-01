«Она сильная, но я лучше». Бадоса после победы над Яфань в 1/8 финала US Open — 2024

29-я ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса прокомментировала выход в четвертьфинал US Open — 2024. В матче 1/8 финала она уверенно обыграла китаянку Ван Яфань. Встреча завершилась со счётом 6:1, 6:2 в пользу испанки.

«Перед матчем я сказала себе: „Я умру здесь сегодня. Она сильная, но я лучше. Если мне придётся остаться здесь на три часа, я так и сделаю“. Я знала, что это того стоит», — сказала Бадоса в интревью на корте.

Напомним, US Open в США проходит с 26 августа по 8 сентября. Действующей чемпионкой турнира среди женщин является американка Кори Гауфф. US Open станет турниром с самым большим призовым фондом в истории тенниса. Игроки получат $ 75 млн, что на 15% больше, чем в 2023 году.