Бадоса: несколько месяцев назад я думала о том, чтобы бросить теннис

29-я ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса дала комментарий по поводу победы в матче 1/8 финала Открытого чемпионата США — 2024 с Ван Яфань — 6:1, 6:2.
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«В прошлом году я была здесь и вынуждена была сняться с турнира. Для меня это было очень грустно. Вернуться сюда год спустя с моим лучшим результатом на турнире «Большого шлема» — это просто мечта. Я никогда не мечтала об этом. Несколько месяцев назад я думала о том, чтобы бросить этот спорт. Потому что я перестала верить в себя, а моя травма не поддавалась лечению. Так что вернуться в одно из лучших мест в мире — это воплощение мечты», — сказала Бадоса в интервью на корте.
Напомним, US Open в США проходит с 26 августа по 8 сентября. Действующей чемпионкой турнира среди женщин является американка Кори Гауфф. US Open станет турниром с самым большим призовым фондом в истории тенниса. Игроки получат $ 75 млн, что на 15% больше, чем в 2023 году.
- 1 сентября 2024
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