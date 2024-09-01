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Бадоса: несколько месяцев назад я думала о том, чтобы бросить теннис

Бадоса: несколько месяцев назад я думала о том, чтобы бросить теннис
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29-я ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса дала комментарий по поводу победы в матче 1/8 финала Открытого чемпионата США — 2024 с Ван Яфань — 6:1, 6:2.

US Open (ж). 4-й круг
01 сентября 2024, воскресенье. 18:10 МСК
Паула Бадоса
29
Испания
Паула Бадоса
П. Бадоса
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
1 		2
         
Ван Яфань
80
Китай
Ван Яфань
В. Яфань

«В прошлом году я была здесь и вынуждена была сняться с турнира. Для меня это было очень грустно. Вернуться сюда год спустя с моим лучшим результатом на турнире «Большого шлема» — это просто мечта. Я никогда не мечтала об этом. Несколько месяцев назад я думала о том, чтобы бросить этот спорт. Потому что я перестала верить в себя, а моя травма не поддавалась лечению. Так что вернуться в одно из лучших мест в мире — это воплощение мечты», — сказала Бадоса в интервью на корте.

Напомним, US Open в США проходит с 26 августа по 8 сентября. Действующей чемпионкой турнира среди женщин является американка Кори Гауфф. US Open станет турниром с самым большим призовым фондом в истории тенниса. Игроки получат $ 75 млн, что на 15% больше, чем в 2023 году.

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