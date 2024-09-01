Монфис опубликовал эмоциональный пост, связанный со Свитолиной и дочерью

Французский теннисист Гаэль Монфис опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором эмоционально высказался по поводу своего дня рождения, упомянув жену Элину Свитолину и свою дочь.

«Сегодня я праздную свой 38-й день рождения в окружении двух самых ценных подарков в моей жизни: моей жены и моей дочери. Я бесконечно благодарен за всю любовь, которая меня окружает. Каждый год напоминает мне о том, насколько я удачлив и благословен. Спасибо тебе, жизнь, за эти сокровища, которые освещают мой путь», — написал Монфис.

Напомним, Монфис завершил выступление на Открытом чемпионате США — 2024 на стадии второго круга. Он уступил восьмой ракетке мира норвежскому теннисисту Касперу Рууду — 4:6, 2:6, 6:2, 6:7 (3:7).