Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Андрей Рублёв — Григор Димитров: россиянин не сумел подать на сет и теперь уступает 0:2

Андрей Рублёв — Григор Димитров: россиянин не сумел подать на сет и теперь уступает 0:2
Аудио-версия:
Комментарии

В эти минуты на стадионе «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер» проходит матч 1/8 финала Открытого чемпионата США, в котором российский теннисист Андрей Рублёв встречается с представителем Болгарии Григором Димитровым (девятый номер рейтинга ATP). «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию игры. Победу во втором сете одержал болгарин со счётом 7:6 (6:3). Счёт в матче стал 2:0. Стоит отметить, что Рублёв вёл со счётом 5:3, однако не сумел подать на сет, после чего уступил на тай-брейке.

US Open (м). 4-й круг
01 сентября 2024, воскресенье. 19:15 МСК
Андрей Рублёв
6
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
4-й сет
1 : 2
1 2 3 4 5
             
3 		6 3 6 4
6 		7 7 1 2
             
Григор Димитров
9
Болгария
Григор Димитров
Г. Димитров

Напомним, в матче второго круга Андрей Рублёв одержал волевую победу над Иржи Легечкой (38-й номер рейтинга ATP). Димитров оказался сильнее Таллона Грикспора (Нидерланды).

Действующим победителем Открытого чемпионата США является серб Новак Джокович, обыгравший в финале в прошлом году российского теннисиста Даниила Медведева со счётом 6:3, 7:6, 6:3.

Материалы по теме
Рублёв в сете от поражения на US Open! Андрей бил себя ракеткой по рукам до крови. LIVE!
Live
Рублёв в сете от поражения на US Open! Андрей бил себя ракеткой по рукам до крови. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android