Андрей Рублёв — Григор Димитров: россиянин не сумел подать на сет и теперь уступает 0:2

В эти минуты на стадионе «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер» проходит матч 1/8 финала Открытого чемпионата США, в котором российский теннисист Андрей Рублёв встречается с представителем Болгарии Григором Димитровым (девятый номер рейтинга ATP). «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию игры. Победу во втором сете одержал болгарин со счётом 7:6 (6:3). Счёт в матче стал 2:0. Стоит отметить, что Рублёв вёл со счётом 5:3, однако не сумел подать на сет, после чего уступил на тай-брейке.

Напомним, в матче второго круга Андрей Рублёв одержал волевую победу над Иржи Легечкой (38-й номер рейтинга ATP). Димитров оказался сильнее Таллона Грикспора (Нидерланды).

Действующим победителем Открытого чемпионата США является серб Новак Джокович, обыгравший в финале в прошлом году российского теннисиста Даниила Медведева со счётом 6:3, 7:6, 6:3.