Серена Уильямс посетила матч Андрея Рублёва с Григором Димитровым на US Open — 2024

В эти минуты шестая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв встречается с девятой ракеткой мира болгарским теннисистом Григором Димитровым в рамках 1/8 финала Открытого чемпионата США — 2024. Матч посетила 23-кратная победительница турниров «Большого шлема» американская теннисистка Серена Уильямс.
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Фото: Кадр из трансляции
В третьем круге Андрей Рублёв уверенно обыграл чешского теннисиста Иржи Легечку со счётом 6:3, 7:5, 6:4. Григор Димитров был сильнее нидерландца Таллона Грикспора (6:3, 6:3, 6:1).
Открытый чемпионат США проходит с 26 августа по 8 сентября. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 75 млн. Действующим чемпионом турнира является серб Новак Джокович, который в финале турнира прошлого года обыграл россиянина Даниила Медведева. Джокович уже покинул соревнования в третьем круге.
- 1 сентября 2024
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