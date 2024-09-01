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Серена Уильямс посетила матч Андрея Рублёва с Григором Димитровым на US Open — 2024

В эти минуты шестая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв встречается с девятой ракеткой мира болгарским теннисистом Григором Димитровым в рамках 1/8 финала Открытого чемпионата США — 2024. Матч посетила 23-кратная победительница турниров «Большого шлема» американская теннисистка Серена Уильямс.

Фото: Кадр из трансляции

В третьем круге Андрей Рублёв уверенно обыграл чешского теннисиста Иржи Легечку со счётом 6:3, 7:5, 6:4. Григор Димитров был сильнее нидерландца Таллона Грикспора (6:3, 6:3, 6:1).

Открытый чемпионат США проходит с 26 августа по 8 сентября. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 75 млн. Действующим чемпионом турнира является серб Новак Джокович, который в финале турнира прошлого года обыграл россиянина Даниила Медведева. Джокович уже покинул соревнования в третьем круге.