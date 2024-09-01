Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Серена Уильямс посетила матч Андрея Рублёва с Григором Димитровым на US Open — 2024

Серена Уильямс посетила матч Андрея Рублёва с Григором Димитровым на US Open — 2024
Аудио-версия:
Комментарии

В эти минуты шестая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв встречается с девятой ракеткой мира болгарским теннисистом Григором Димитровым в рамках 1/8 финала Открытого чемпионата США — 2024. Матч посетила 23-кратная победительница турниров «Большого шлема» американская теннисистка Серена Уильямс.

US Open (м). 4-й круг
01 сентября 2024, воскресенье. 19:15 МСК
Андрей Рублёв
6
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
3-й сет
0 : 2
1 2 3 4 5
             
3 		6 3
6 		7 7
             
Григор Димитров
9
Болгария
Григор Димитров
Г. Димитров

Фото: Кадр из трансляции

В третьем круге Андрей Рублёв уверенно обыграл чешского теннисиста Иржи Легечку со счётом 6:3, 7:5, 6:4. Григор Димитров был сильнее нидерландца Таллона Грикспора (6:3, 6:3, 6:1).

Открытый чемпионат США проходит с 26 августа по 8 сентября. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 75 млн. Действующим чемпионом турнира является серб Новак Джокович, который в финале турнира прошлого года обыграл россиянина Даниила Медведева. Джокович уже покинул соревнования в третьем круге.

Материалы по теме
Рублёв в сете от поражения на US Open! Андрей бил себя ракеткой по рукам до крови. LIVE
Live
Рублёв в сете от поражения на US Open! Андрей бил себя ракеткой по рукам до крови. LIVE
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android