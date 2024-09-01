Андрей Рублёв — Григор Димитров: россиянин сократил отставание в счёте

В эти минуты на стадионе «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер» проходит матч 1/8 финала Открытого чемпионата США, в котором российский теннисист Андрей Рублёв встречается с представителем Болгарии Григором Димитровым (девятый номер рейтинга ATP). «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию игры. Победу в третьем сете одержал россиянин со счётом 6:1. Счёт в матче стал 2:1 в пользу Димитрова.

Напомним, в матче второго круга Андрей Рублёв одержал волевую победу над Иржи Легечкой (38-й номер рейтинга ATP). Димитров оказался сильнее Таллона Грикспора (Нидерланды).

Действующим победителем Открытого чемпионата США является серб Новак Джокович, обыгравший в финале в прошлом году российского теннисиста Даниила Медведева со счётом 6:3, 7:6, 6:3.