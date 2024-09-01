Алекс де Минор: Даниэл Эванс — настоящий боец

10-я ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор дал комментарий по поводу своей победы в 1/16 финала Открытого чемпионата США — 2024.

Напомним, австралиец в трёх сетах оказался сильнее представителя Великобритании Даниэля Эванса — 6:3, 6:7 (4:7), 6:0, 6:0.

«Я очень горжусь тем, чего мне удалось добиться в этом году. Возвращение после травмы далось мне нелегко, но я очень рад вернуться сюда, в Нью-Йорк, и играть такие матчи. Давайте продолжать в том же духе.

Мы должны относиться к Дэну с большим уважением. Он — настоящий боец. Он мог бы с легкостью отказаться от участия в турнире: организм явно чувствовал себя не лучшим образом. Но он остался и старался изо всех сил, и я это очень ценю. Он не раз побеждал меня, так что я рад, что мне удалось отыграться», — приводит слова де Минора ATP.