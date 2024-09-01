Мертенс — Соболенко: текстовая онлайн-трансляция матча четвёртого круга US Open — 2024

В ночь с 1 на 2 сентября в матче четвёртого круга Открытого чемпионата США — 2024 встретятся 35-я ракетка мира бельгийская теннисистка Элисе Мертенс и вторая ракетка мира из Беларуси Арина Соболенко. Матч начнётся не ранее 1:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

По личным встречам Арина ведёт 7-2, в том числе она победила на US Open — 2021 — 6:4, 6:1. На Australian Open — 2023 Соболенко выиграла 6:2, 6:3. Мертенс выиграла первый и третий очные матчи — в 2018 году в Лугано и в Монреале.

Напомним, US Open — 2024 проходит с 26 августа по 8 сентября. Действующей чемпионкой турнира среди женщин является американка Кори Гауфф. US Open станет турниром с самым большим призовым фондом в истории тенниса. Игроки получат $ 75 млн, что на 15% больше, чем в 2023 году.