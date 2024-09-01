Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Мертенс — Соболенко: история личных встреч перед матчем четвёртого круга US Open — 2024

Мертенс — Соболенко: история личных встреч перед матчем четвёртого круга US Open — 2024
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь с 1 на 2 сентября в матче четвёртого круга Открытого чемпионата США — 2024 встретятся 35-я ракетка мира бельгийская теннисистка Элисе Мертенс и вторая ракетка мира из Беларуси Арина Соболенко. Матч начнётся не ранее 1:30 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с историей личных встреч теннисисток.

US Open (ж). 4-й круг
02 сентября 2024, понедельник. 01:30 МСК
Элисе Мертенс
35
Бельгия
Элисе Мертенс
Э. Мертенс
Не начался
1 2 3
         
         
Арина Соболенко
2
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко

По личным встречам Арина ведёт 7-2, в том числе она победила на US Open — 2021 — 6:4, 6:1. На Australian Open — 2023 Соболенко выиграла 6:2, 6:3. Мертенс выиграла первый и третий очные матчи — в 2018 году в Лугано и в Монреале.

Напомним, US Open — 2024 проходит с 26 августа по 8 сентября. Действующей чемпионкой турнира среди женщин является американка Кори Гауфф. US Open станет турниром с самым большим призовым фондом в истории тенниса. Игроки получат $ 75 млн, что на 15% больше, чем в 2023 году.

Материалы по теме
4 россиянина во 2-й неделе US Open: чего ждать от Медведева, Рублёва, Самсоновой и Шнайдер
4 россиянина во 2-й неделе US Open: чего ждать от Медведева, Рублёва, Самсоновой и Шнайдер
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android