Мертенс — Соболенко: история личных встреч перед матчем четвёртого круга US Open — 2024

В ночь с 1 на 2 сентября в матче четвёртого круга Открытого чемпионата США — 2024 встретятся 35-я ракетка мира бельгийская теннисистка Элисе Мертенс и вторая ракетка мира из Беларуси Арина Соболенко. Матч начнётся не ранее 1:30 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с историей личных встреч теннисисток.
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По личным встречам Арина ведёт 7-2, в том числе она победила на US Open — 2021 — 6:4, 6:1. На Australian Open — 2023 Соболенко выиграла 6:2, 6:3. Мертенс выиграла первый и третий очные матчи — в 2018 году в Лугано и в Монреале.
Напомним, US Open — 2024 проходит с 26 августа по 8 сентября. Действующей чемпионкой турнира среди женщин является американка Кори Гауфф. US Open станет турниром с самым большим призовым фондом в истории тенниса. Игроки получат $ 75 млн, что на 15% больше, чем в 2023 году.
- 1 сентября 2024
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