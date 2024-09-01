Мирра Андреева и Анастасия Павлюченкова завершили выступление в парном разряде US Open

Российские теннисистки Мирра Андреева и Анастасия Павлюченкова не смогли выйти в четвёртый круг US Open — 2024 в парном разряде. В третьем круге россиянки уступили французско-китайскому дуэту — Кристине Младенович и Чжан Шуай — 2:6, 4:6.

Продолжительность встречи составила 1 час 26 минут. В рамках матча Андреева и Павлюченкова выполнили одну подачу навылет, допустили четыре двойные ошибки и реализовали 4 брейк-пойнта из 10. На счету Младенович и Шуай ни одного эйса, пять двойных ошибок и 7 реализованных брейк-пойнтов из 10.

Напомним, US Open — 2024 проходит с 26 августа по 8 сентября. Открытый чемпионат США — 2024 станет турниром с самым большим призовым фондом в истории тенниса. Игроки получат $ 75 млн, что на 15% больше, чем в 2023 году.