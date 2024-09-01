Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Мирра Андреева и Анастасия Павлюченкова завершили выступление в парном разряде US Open

Мирра Андреева и Анастасия Павлюченкова завершили выступление в парном разряде US Open
Аудио-версия:
Комментарии

Российские теннисистки Мирра Андреева и Анастасия Павлюченкова не смогли выйти в четвёртый круг US Open — 2024 в парном разряде. В третьем круге россиянки уступили французско-китайскому дуэту — Кристине Младенович и Чжан Шуай — 2:6, 4:6.

US Open — парный разряд (ж). 3-й круг
01 сентября 2024, воскресенье. 20:50 МСК
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
Анастасия Павлюченкова
Россия
Анастасия Павлюченкова
М. Андреева А. Павлюченкова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		4
6 		6
         
Кристина Младенович
Франция
Кристина Младенович
Чжан Шуай
Китай
Чжан Шуай
К. Младенович Ч. Шуай

Продолжительность встречи составила 1 час 26 минут. В рамках матча Андреева и Павлюченкова выполнили одну подачу навылет, допустили четыре двойные ошибки и реализовали 4 брейк-пойнта из 10. На счету Младенович и Шуай ни одного эйса, пять двойных ошибок и 7 реализованных брейк-пойнтов из 10.

Напомним, US Open — 2024 проходит с 26 августа по 8 сентября. Открытый чемпионат США — 2024 станет турниром с самым большим призовым фондом в истории тенниса. Игроки получат $ 75 млн, что на 15% больше, чем в 2023 году.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android