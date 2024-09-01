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Андрей Рублёв завершил выступление на US Open, уступив Григору Димитрову в пяти сетах

Андрей Рублёв завершил выступление на US Open, уступив Григору Димитрову в пяти сетах
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Шестая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв уступил в матче 1/8 финала Открытого чемпионата США — 2024 представителю Болгарии Григору Димитрову (девятый номер рейтинга ATP) со счётом 3:6, 6:7 (3:7), 6:1, 6:3, 3:6.

US Open (м). 4-й круг
01 сентября 2024, воскресенье. 19:15 МСК
Андрей Рублёв
6
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
3 		6 3 6 6 3
6 		7 7 1 3 6
             
Григор Димитров
9
Болгария
Григор Димитров
Г. Димитров

Продолжительность матча составила 3 часа 40 минут. На счету россиянина 21 подача навылет при 10 двойных ошибках и 5 реализованных брейк-пойнтов из 18. Димитров сделал 17 подач навылет, допустил 13 двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из 10.

В следующем круге болгарин встретится с победителем пары Фрэнсис Тиафо (США) — Алексей Попырин (Австралия).

Действующим победителем Открытого чемпионата США является серб Новак Джокович, обыгравший в финале в прошлом году российского теннисиста Даниила Медведева со счётом 6:3, 7:6, 6:3.

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