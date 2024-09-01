Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Фритц обыграл Рууда в 1/8 финала US Open-2024

Фритц обыграл Рууда в 1/8 финала US Open-2024
Комментарии

12-я ракетка мира американец Тэйлор Фритц обыграл норвежца Каспера Рууда в матче 1/8 Открытого чемпионата США — 2024. Счёт встречи — 3:6, 6:4, 6:3, 6:1.

US Open (м). 4-й круг
01 сентября 2024, воскресенье. 20:15 МСК
Каспер Рууд
8
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
6 		4 3 2
3 		6 6 6
             
Тейлор Фритц
12
США
Тейлор Фритц
Т. Фритц

Продолжительность матча составила 2 часа 45 минут. За это время американец сделал 24 подачи навылет, допустил семь двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из десяти. На счету Рууда четыре эйса при восьми двойных ошибках и один брейк при шести брейк-пойнтах.

В четвертьфинале US Open Фритц встретится с победителем пары Брэндон Накашима (США) — Александр Зверев (Германия).

Действующим победителем Открытого чемпионата США является серб Новак Джокович, обыгравший в финале в прошлом году российского теннисиста Даниила Медведева со счётом 6:3, 7:6, 6:3

Материалы по теме
Рублёв отыгрался с 0:2 по сетам на US Open! Но уступил в пятом сете. LIVE!
Live
Рублёв отыгрался с 0:2 по сетам на US Open! Но уступил в пятом сете. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android