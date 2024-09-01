Фритц обыграл Рууда в 1/8 финала US Open-2024
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12-я ракетка мира американец Тэйлор Фритц обыграл норвежца Каспера Рууда в матче 1/8 Открытого чемпионата США — 2024. Счёт встречи — 3:6, 6:4, 6:3, 6:1.
US Open (м). 4-й круг
01 сентября 2024, воскресенье. 20:15 МСК
8
Каспер Рууд
К. Рууд
Окончен
1 : 3
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12
Тейлор Фритц
Т. Фритц
Продолжительность матча составила 2 часа 45 минут. За это время американец сделал 24 подачи навылет, допустил семь двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из десяти. На счету Рууда четыре эйса при восьми двойных ошибках и один брейк при шести брейк-пойнтах.
В четвертьфинале US Open Фритц встретится с победителем пары Брэндон Накашима (США) — Александр Зверев (Германия).
Действующим победителем Открытого чемпионата США является серб Новак Джокович, обыгравший в финале в прошлом году российского теннисиста Даниила Медведева со счётом 6:3, 7:6, 6:3
Комментарии
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