Фритц обыграл Рууда в 1/8 финала US Open-2024

12-я ракетка мира американец Тэйлор Фритц обыграл норвежца Каспера Рууда в матче 1/8 Открытого чемпионата США — 2024. Счёт встречи — 3:6, 6:4, 6:3, 6:1.

Продолжительность матча составила 2 часа 45 минут. За это время американец сделал 24 подачи навылет, допустил семь двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из десяти. На счету Рууда четыре эйса при восьми двойных ошибках и один брейк при шести брейк-пойнтах.

В четвертьфинале US Open Фритц встретится с победителем пары Брэндон Накашима (США) — Александр Зверев (Германия).

Действующим победителем Открытого чемпионата США является серб Новак Джокович, обыгравший в финале в прошлом году российского теннисиста Даниила Медведева со счётом 6:3, 7:6, 6:3