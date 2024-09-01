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Фото: реакция Серены Уильямс на победу Димитрова над Рублёвым в 1/8 финала US Open — 2024

23-кратная победительница турниров «Большого шлема» американская теннисистка Серена Уильямс поддержала Григора Димитрова после победы над Андреем Рублёвым в матче 1/8 финала Открытого чемпионата США — 2024.

Фото: Кадр из трансляции

Российский теннисист уступил Григору Димитрову (девятый номер рейтинга ATP) со счётом 3:6, 6:7 (3:7), 6:1, 6:3, 3:6. В следующем круге болгарин встретится с победителем пары Фрэнсис Тиафо (США) — Алексей Попырин (Австралия).

Открытый чемпионат США проходит с 26 августа по 8 сентября. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 75 млн. Действующим чемпионом турнира является серб Новак Джокович, который в финале турнира прошлого года обыграл россиянина Даниила Медведева. Джокович уже покинул соревнования в третьем круге.