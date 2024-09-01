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Григор Димитров рассказал, благодаря чему обыграл Андрея Рублёва в 1/8 финала US Open

Григор Димитров рассказал, благодаря чему обыграл Андрея Рублёва в 1/8 финала US Open
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Представитель Болгарии Григор Димитров (девятый номер рейтинга ATP) прокомментировал победу над Андреем Рублёвым в 1/8 финала US Open — 2024. Встреча завершилась со счётом 6:3, 7:6, 1:6, 3:6, 6:3.

US Open (м). 4-й круг
01 сентября 2024, воскресенье. 19:15 МСК
Андрей Рублёв
6
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
3 		6 3 6 6 3
6 		7 7 1 3 6
             
Григор Димитров
9
Болгария
Григор Димитров
Г. Димитров

«В первых двух сетах я играл довольно хорошо, но по какой-то причине тело стало немного терять ритм. А он не собирался просто так отдавать матч. Мне надо было сохранять терпение. Больше всего мне сегодня помог опыт — и вы, ребята. Люблю эту атмосферу, она навевает хорошие воспоминания о 2019-м. Поэтому я подумал: ну, а почему бы и не ещё один пятисетовик?» — сказал Димитров в интервью на корте.

В следующем круге болгарин встретится с победителем пары Фрэнсис Тиафо (США) — Алексей Попырин (Австралия).

Действующим победителем Открытого чемпионата США является серб Новак Джокович, обыгравший в финале в прошлом году российского теннисиста Даниила Медведева со счётом 6:3, 7:6, 6:3.

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