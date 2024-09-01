Григор Димитров рассказал, благодаря чему обыграл Андрея Рублёва в 1/8 финала US Open

Представитель Болгарии Григор Димитров (девятый номер рейтинга ATP) прокомментировал победу над Андреем Рублёвым в 1/8 финала US Open — 2024. Встреча завершилась со счётом 6:3, 7:6, 1:6, 3:6, 6:3.

«В первых двух сетах я играл довольно хорошо, но по какой-то причине тело стало немного терять ритм. А он не собирался просто так отдавать матч. Мне надо было сохранять терпение. Больше всего мне сегодня помог опыт — и вы, ребята. Люблю эту атмосферу, она навевает хорошие воспоминания о 2019-м. Поэтому я подумал: ну, а почему бы и не ещё один пятисетовик?» — сказал Димитров в интервью на корте.

В следующем круге болгарин встретится с победителем пары Фрэнсис Тиафо (США) — Алексей Попырин (Австралия).

Действующим победителем Открытого чемпионата США является серб Новак Джокович, обыгравший в финале в прошлом году российского теннисиста Даниила Медведева со счётом 6:3, 7:6, 6:3.