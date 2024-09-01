«Я не нервничаю, когда играю перед ней». Димитров — о Серене Уильямс на матче US Open

Представитель Болгарии Григор Димитров (девятый номер рейтинга ATP) оценил визит 23-кратной победительницы турниров «Большого шлема» американской теннисистки Серены Уильямс на матч болгарина с Андреем Рублёвым в рамках 1/8 финала US Open — 2024.
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«По какой-то причине я не нервничаю, когда играю перед ней. Вчера она сказала мне классную вдохновляющую речь. Да-да! Я в восторге. Играть перед вами, перед друзьями, родными — это потрясающе. Шикарная атмосфера», — сказал Димитров в интервью на корте.
В следующем круге болгарин встретится с победителем пары Фрэнсис Тиафо (США) — Алексей Попырин (Австралия).
Действующим победителем Открытого чемпионата США является серб Новак Джокович, обыгравший в финале в прошлом году российского теннисиста Даниила Медведева со счётом 6:3, 7:6, 6:3.
- 1 сентября 2024
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