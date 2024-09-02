Григор Димитров: чувствую себя очень зрелым, всё сводится к моему опыту

Представитель Болгарии Григор Димитров (девятый номер рейтинга ATP) отреагировал на то, что стал самым возрастным игроком в сетке US Open — 2024.
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«Да, чувствую себя очень зрелым, ха-ха! Каждый день — это битва. Сейчас всё сводится к моему опыту. Все умеют хорошо играть в теннис, всё решает пара очков. Так и сегодня случилось: пары очков в пятом сете оказалось достаточно для победы. Каждый следующий матч будет сложнее. Стараюсь фокусироваться на себе и своей игре», — сказал Зверев в интервью на корте.
В воскресенье, 1 сентября, Григор Димитров (девятый номер рейтинга ATP) обыграл Андрея Рублёва в 1/8 финала US Open — 2024. Встреча завершилась со счётом 6:3, 7:6, 1:6, 3:6, 6:3. В следующем круге болгарин встретится с победителем пары Фрэнсис Тиафо (США) — Алексей Попырин (Австралия).
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