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Мария Шарапова показала, как проходит тренировка двухлетнего сына на теннисном корте

Мария Шарапова показала, как проходит тренировка двухлетнего сына на теннисном корте
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Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова опубликовала кадры с тренировки своего двухлетнего сына Теодора.

Напомним, Шарапова и её возлюбленный британский миллионер Алекс Гилкс впервые стали родителями в июле 2022 года.

Шарапова — самая титулованная теннисистка России. За время, проведённое в туре, Мария завоевала 39 титулов WTA (36 — в одиночном разряде), включая пять трофеев на «Шлемах» и один — на Итоговом чемпионате WTA (2004) в одиночном разряде. Также россиянка является обладательницей Кубка Федерации (2008) и финалисткой турнира (2015), серебряным призёром Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде, финалисткой двух юниорских турниров «Большого шлема» (Открытый чемпионат Австралии, Уимблдон (оба — 2002)) в одиночном разряде.

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