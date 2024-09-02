Тейлор Фритц третий раз за сезон вышел в четвертьфинал ТБШ

12-я ракетка мира американец Тейлор Фритц третий раз за сезон вышел в четвертьфинал турнира «Большого шлема». В воскресенье, 1 сентября, в матче 1/8 Открытого чемпионата США — 2024 он обыграл норвежца Каспера Рууда. Счёт встречи — 3:6, 6:4, 6:3, 6:1.

Ранее Тейлор Фритц выходил в четвертьфиналы Открытого чемпионата Австралии — 2024 и Уимблдона. В рамках «Ролан Гаррос» — 2024 Фритц не смог преодолеть 1/8 финала.

В четвертьфинале US Open — 2024 Фритц встретится с победителем пары Брэндон Накашима (США) — Александр Зверев (Германия).

Напомним, действующим победителем Открытого чемпионата США является серб Новак Джокович, обыгравший в финале в прошлом году российского теннисиста Даниила Медведева со счётом 6:3, 7:6, 6:3