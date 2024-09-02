Тейлор Фритц третий раз за сезон вышел в четвертьфинал ТБШ
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12-я ракетка мира американец Тейлор Фритц третий раз за сезон вышел в четвертьфинал турнира «Большого шлема». В воскресенье, 1 сентября, в матче 1/8 Открытого чемпионата США — 2024 он обыграл норвежца Каспера Рууда. Счёт встречи — 3:6, 6:4, 6:3, 6:1.
US Open (м). 4-й круг
01 сентября 2024, воскресенье. 20:15 МСК
8
Каспер Рууд
К. Рууд
Окончен
1 : 3
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|2
|3
|4
|5
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|4
|3
|2
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|6
|6
|6
12
Тейлор Фритц
Т. Фритц
Ранее Тейлор Фритц выходил в четвертьфиналы Открытого чемпионата Австралии — 2024 и Уимблдона. В рамках «Ролан Гаррос» — 2024 Фритц не смог преодолеть 1/8 финала.
В четвертьфинале US Open — 2024 Фритц встретится с победителем пары Брэндон Накашима (США) — Александр Зверев (Германия).
Напомним, действующим победителем Открытого чемпионата США является серб Новак Джокович, обыгравший в финале в прошлом году российского теннисиста Даниила Медведева со счётом 6:3, 7:6, 6:3
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