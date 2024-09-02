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Эмма Наварро — Корри Гауфф: результат матча 1 сентября, счет 6:3, 4:6, 6:3, 1/8 финала US Open

Гауфф проиграла Наварро и завершила участие на US Open
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Американская теннисистка Корри Гауфф не смогла выйти в четвертьфинал Открытого чемпионата США. В матче 1/8 финала она проиграла соотечественнице Эмме Наварро со счётом 3:6, 6:4, 3:6.

US Open (ж). 4-й круг
01 сентября 2024, воскресенье. 23:20 МСК
Эмма Наварро
12
США
Эмма Наварро
Э. Наварро
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		4 6
3 		6 3
         
Кори Гауфф
3
США
Кори Гауфф
К. Гауфф

Продолжительность встречи составила 2 час 13 минут. За это время Гауфф выполнила два эйса, допустила 19 двойных ошибок и реализовала 2 из 5 брейк-пойнтов. На счету Наварро одна подача навылет, две двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 12.

В следующем круге Наварро сыграет с испанкой Паулой Бадосой.

Открытый чемпионат США проходит с 26 августа по 7 сентября. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет $ 75 млн. Действующим чемпионом турнира является американка Кори Гауфф, которая в финале прошлогоднего турнира обыграла белоруску Арину Соболенко.

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