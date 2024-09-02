Кори Гауфф не смогла защитить титул на US Open

Американская теннисистка Кори Гауфф не смогла защитить титул на Открытом чемпионате США. Действующая чемпионка турнира в 1/8 финала проиграла соотечественнице Эмме Наварро со счётом 3:6, 6:4, 3:6.

Напомним, в финальном матче прошлогоднего турнира Гауфф одержала победу над представительницей Беларуси Ариной Соболенко. Ранее титул на Открытом чемпионате США не смог защитить серб Новак Джокович, который в третьем круге проиграл Алексею Попырину из Австралии.

Открытый чемпионат США — 2024 проходит с 26 августа по 7 сентября. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет $ 75 млн. За выход в полуфинал турнира Наварро поспорит с испанкой Паулой Бадосой, которая ранее в своём матче четвёртого круга обыграла китаянку Ван Яфань.

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