Четвёртая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев вышел в 1/4 финала Открытого чемпионата США — 2024. В матче четвёртого круга он обыграл американского теннисиста Брэндона Накашиму со счётом 3:6, 6:1, 6:2, 6:2.
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Продолжительность встречи составила 2 часа 37 минут. За это время Зверев выполнил 14 эйсов, допустил три двойные ошибки и реализовал 6 из 18 брейк-пойнтов. На счету его соперника шесть подач навылет, две двойные ошибки один реализованный брейк-пойнт из одного.
Открытый чемпионат США проходит с 26 августа по 8 сентября. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 75 млн. Действующим чемпионом турнира является сербский теннисист Новак Джокович, который в финале турнира прошлого года обыграл россиянина Даниила Медведева.
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