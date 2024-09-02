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Александр Зверев вышел в 1/4 финала Открытого чемпионата США

Александр Зверев вышел в 1/4 финала Открытого чемпионата США
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Четвёртая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев вышел в 1/4 финала Открытого чемпионата США — 2024. В матче четвёртого круга он обыграл американского теннисиста Брэндона Накашиму со счётом 3:6, 6:1, 6:2, 6:2.

US Open (м). 4-й круг
01 сентября 2024, воскресенье. 23:40 МСК
Брэндон Накашима
50
США
Брэндон Накашима
Б. Накашима
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
6 		1 2 2
3 		6 6 6
             
Александр Зверев
4
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

Продолжительность встречи составила 2 часа 37 минут. За это время Зверев выполнил 14 эйсов, допустил три двойные ошибки и реализовал 6 из 18 брейк-пойнтов. На счету его соперника шесть подач навылет, две двойные ошибки один реализованный брейк-пойнт из одного.

Открытый чемпионат США проходит с 26 августа по 8 сентября. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 75 млн. Действующим чемпионом турнира является сербский теннисист Новак Джокович, который в финале турнира прошлого года обыграл россиянина Даниила Медведева.

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