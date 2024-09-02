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Кори Гауфф – о вылете с US Open: больше не хочу проигрывать такие матчи

Кори Гауфф – о вылете с US Open: больше не хочу проигрывать такие матчи
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Американская теннисистка Кори Гауфф прокомментировала вылет с Открытого чемпионата США. В матче четвёртого круга она проиграла соотечественнице Эмме Наварро. Отметим, Гауфф допустила 19 двойных ошибок в матче.

US Open (ж). 4-й круг
01 сентября 2024, воскресенье. 23:20 МСК
Эмма Наварро
12
США
Эмма Наварро
Э. Наварро
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		4 6
3 		6 3
         
Кори Гауфф
3
США
Кори Гауфф
К. Гауфф

«Я очень много боролась сегодня. В целом, я думаю, что играла на хорошем уровне, я просто не была осторожна на подаче, в этом была большая разница. Я также думаю, что иногда это скорее эмоциональный, умственный вопрос, потому что, если бы я вышла на тренировочную площадку прямо сейчас, я бы сделала около 30 подач подряд. Я делала это раньше. Это также своего рода умственное препятствие, которое я должна преодолеть, когда дело доходит до этого. Я хочу смотреть на другие вещи, потому что я больше не хочу проигрывать такие матчи», — приводит слова Гауфф Punto de break.

Гауфф не смогла защитить титул на US Open.

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