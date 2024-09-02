Кори Гауфф – о вылете с US Open: больше не хочу проигрывать такие матчи

Американская теннисистка Кори Гауфф прокомментировала вылет с Открытого чемпионата США. В матче четвёртого круга она проиграла соотечественнице Эмме Наварро. Отметим, Гауфф допустила 19 двойных ошибок в матче.
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«Я очень много боролась сегодня. В целом, я думаю, что играла на хорошем уровне, я просто не была осторожна на подаче, в этом была большая разница. Я также думаю, что иногда это скорее эмоциональный, умственный вопрос, потому что, если бы я вышла на тренировочную площадку прямо сейчас, я бы сделала около 30 подач подряд. Я делала это раньше. Это также своего рода умственное препятствие, которое я должна преодолеть, когда дело доходит до этого. Я хочу смотреть на другие вещи, потому что я больше не хочу проигрывать такие матчи», — приводит слова Гауфф Punto de break.
Гауфф не смогла защитить титул на US Open.
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