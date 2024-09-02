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Арина Соболенко вышла в четвертьфинал US Open

Арина Соболенко вышла в четвертьфинал US Open
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата США. В матче 1/8 финала она обыграла бельгийку Элисе Мертенс со счётом 6:2, 6:4.

US Open (ж). 4-й круг
02 сентября 2024, понедельник. 02:40 МСК
Элисе Мертенс
35
Бельгия
Элисе Мертенс
Э. Мертенс
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		4
6 		6
         
Арина Соболенко
2
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко

Продолжительность встречи составила 1 час 36 минут. За это время Соболенко выполнила шесть эйсов, допустила две двойные ошибки и реализовала 3 из 6 брейк-пойнтов. На счету Мертенс три подачи навылет и пять двойных ошибок.

В следующем круге Соболенко сыграет с победителем пары Чжэн Циньвэнь (Китай) – Донна Векич (Хорватия).

Открытый чемпионат США проходит с 26 августа по 7 сентября. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет $ 75 млн. Действующим чемпионом турнира является американка Кори Гауфф, которая в финале прошлогоднего турнира обыграла белоруску Арину Соболенко.

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