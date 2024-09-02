Арина Соболенко – о своём форхенде: даже как-то некомфортно бить сильнее парней

Белорусская теннисистка Арина Соболенко высказалась о своём форхенде после победы в матче четвёртого круга Открытого чемпионата США с бельгийкой Элисе Мертенс.

«Я увидела свою статистику по форхенду и не могу поверить, что она такая быстрая. Было даже как-то некомфортно быть наверху и даже бить сильнее парней. Это действительно интересная статистика», — сказала Соболенко на корте.

В следующем круге Соболенко сыграет с победителем пары Чжэн Циньвэнь (Китай) – Донна Векич (Хорватия).

Открытый чемпионат США проходит с 26 августа по 7 сентября. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет $ 75 млн. Действующим чемпионом турнира является американка Кори Гауфф, которая в финале прошлогоднего турнира обыграла белоруску Арину Соболенко.

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