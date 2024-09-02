Арина Соболенко рассказала о преимуществах выступления на харде

Вторая ракетка мира, 26-летняя белорусская теннисистка Арина Соболенко после победы в 1/8 финала US Оpen над бельгийкой Элисе Мертенс ответила на вопрос о преимуществах кортов с покрытием хард.
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— Ты победительница Открытого чемпионата Австралии, вышла в финал Открытого чемпионата США в прошлом году. Что в хардовых кортах и этих тебе помогает раскрыться в игре?
— Определённо скорость корта. Игра намного быстрее. Возможно, розыгрыши немного короче. Хардовый корт действительно помогает мне подавать. Много преимуществ. Но не будем забывать, что я также могу хорошо играть на грунтовых и травяных кортах (смеётся), — сказала Соболенко в интервью на корте после матча.
Напомним, в следующем круге Соболенко сыграет с победителем пары Чжэн Циньвэнь (Китай) – Донна Векич (Хорватия). Открытый чемпионат США проходит с 26 августа по 7 сентября. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет $ 75 млн. Действующим чемпионом турнира является американка Кори Гауфф, которая в финале прошлогоднего турнира обыграла белоруску Арину Соболенко.
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