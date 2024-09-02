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Арина Соболенко рассказала о преимуществах выступления на харде

Арина Соболенко рассказала о преимуществах выступления на харде
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Вторая ракетка мира, 26-летняя белорусская теннисистка Арина Соболенко после победы в 1/8 финала US Оpen над бельгийкой Элисе Мертенс ответила на вопрос о преимуществах кортов с покрытием хард.

US Open (ж). 4-й круг
02 сентября 2024, понедельник. 02:40 МСК
Элисе Мертенс
35
Бельгия
Элисе Мертенс
Э. Мертенс
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		4
6 		6
         
Арина Соболенко
2
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко

— Ты победительница Открытого чемпионата Австралии, вышла в финал Открытого чемпионата США в прошлом году. Что в хардовых кортах и этих тебе помогает раскрыться в игре?
— Определённо скорость корта. Игра намного быстрее. Возможно, розыгрыши немного короче. Хардовый корт действительно помогает мне подавать. Много преимуществ. Но не будем забывать, что я также могу хорошо играть на грунтовых и травяных кортах (смеётся), — сказала Соболенко в интервью на корте после матча.

Напомним, в следующем круге Соболенко сыграет с победителем пары Чжэн Циньвэнь (Китай) – Донна Векич (Хорватия). Открытый чемпионат США проходит с 26 августа по 7 сентября. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет $ 75 млн. Действующим чемпионом турнира является американка Кори Гауфф, которая в финале прошлогоднего турнира обыграла белоруску Арину Соболенко.

Календарь турнира US Open
Турнирная сетка US Open
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