Алексей Попырин не смог выйти в 1/4 финала турнира US Open

28-я ракетка мира Алексей Попырин проиграл 20-ой ракетке 26-летнему американцу Фрэнсису Тиафо со счётом 4:6, 6:7 (3:7), 6:2, 3:6.

Продолжительность матча составила 3 часа 6 минут. На счету австралийца 24 подачи навылет при девяти двойных ошибках и трёх реализованных брейк-пойнтах из девяти. Американец сделал 14 подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из пяти. В 1/4 финала US Open Тиафо встретится с Григором Димитровым, обыгравшим Андрея Рублёва.

Открытый чемпионат США проходит с 26 августа по 8 сентября в Нью-Йорке. Действующим победителем Открытого чемпионата США является серб Новак Джокович, обыгравший в финале в прошлом году российского теннисиста Даниила Медведева со счётом 6:3, 7:6, 6:3.