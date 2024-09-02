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Алексей Попырин – Фрэнсис Тиафо, результат матча 2 сентября 2024 года, счет 3:1, 1/8 турнира US Open

Алексей Попырин не смог выйти в 1/4 финала турнира US Open
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28-я ракетка мира Алексей Попырин проиграл 20-ой ракетке 26-летнему американцу Фрэнсису Тиафо со счётом 4:6, 6:7 (3:7), 6:2, 3:6.

US Open (м). 4-й круг
02 сентября 2024, понедельник. 02:55 МСК
Фрэнсис Тиафо
20
США
Фрэнсис Тиафо
Ф. Тиафо
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
6 		7 7 2 6
4 		6 3 6 3
             
Алексей Попырин
28
Австралия
Алексей Попырин
А. Попырин

Продолжительность матча составила 3 часа 6 минут. На счету австралийца 24 подачи навылет при девяти двойных ошибках и трёх реализованных брейк-пойнтах из девяти. Американец сделал 14 подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из пяти. В 1/4 финала US Open Тиафо встретится с Григором Димитровым, обыгравшим Андрея Рублёва.

Открытый чемпионат США проходит с 26 августа по 8 сентября в Нью-Йорке. Действующим победителем Открытого чемпионата США является серб Новак Джокович, обыгравший в финале в прошлом году российского теннисиста Даниила Медведева со счётом 6:3, 7:6, 6:3.

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