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US Open — 2024, мужчины: результаты 7-го игрового дня, сетка соревнований

US Open — 2024, мужчины: результаты 7-го игрового дня, сетка соревнований
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1 сентября и в ночь с 1 на 2 сентября мск на Открытом чемпионате США по теннису (US Open — 2024) прошёл седьмой игровой день у мужчин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей в мужском одиночном разряде. Победители в каждой паре выделены жирным шрифтом.

Результаты седьмого игрового дня на US Open — 2024 у мужчин:

  • Андрей Рублёв (Россия) — Григор Димитров (Болгария) — 3:6, 6:7 (3:7), 6:1, 6:3, 3:6.
  • Каспе Рууд (Норвегия) — Тейлор Фритц (США) — 6:3, 4:6, 3:6, 2:6.
  • Брэндон Накашима (США) — Александр Зверев (Германия) — 6:3, 1:6, 2:6, 2:6.
  • Фрэнсис Тиафо (США) — Алексей Попырин (Австралия) — 4:6, 6:7 (3:7), 6:2, 3:6.

Сегодня в рамках 1/8 финала свой матч проведёт последний российский теннисист на турнире у мужчин Даниил Медведев. Он сыграет за право участия в четвертьфинале с португальцем Нуну Боржешем.

Напомним, US Open — 2024 проходит с 26 августа по 8 сентября. Действующим чемпионом у мужчин является серб Новак Джокович.

Турнирная сетка US Open 2024
Календарь US Open 2024
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