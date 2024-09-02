Арина Соболенко достигла 10-го четвертьфинала на ТБШ

Вторая ракетка мира 26-летняя белорусская теннисистка Арина Соболенко после победы в 1/8 финала US Оpen над бельгийкой Элисе Мертенс в 10-й раз вышла в четвертьфинал турнира «Большого шлема».

Отметим, с начала 2020 года Соболенко стала первой теннисисткой, достигшей такого результата в женском одиночном разряде.

Напомним, в следующем круге US Open Соболенко сыграет с победительницей пары Чжэн Циньвэнь (Китай) – Донна Векич (Хорватия). Открытый чемпионат США проходит с 26 августа по 7 сентября. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет $ 75 млн. Действующей чемпионкой турнира является американка Кори Гауфф, которая в финале прошлогоднего турнира обыграла белоруску Арину Соболенко.