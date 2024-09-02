Арина Соболенко достигла 10-го четвертьфинала на ТБШ
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Вторая ракетка мира 26-летняя белорусская теннисистка Арина Соболенко после победы в 1/8 финала US Оpen над бельгийкой Элисе Мертенс в 10-й раз вышла в четвертьфинал турнира «Большого шлема».
US Open (ж). 4-й круг
02 сентября 2024, понедельник. 02:40 МСК
35
Элисе Мертенс
Э. Мертенс
Окончен
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Арина Соболенко
А. Соболенко
Отметим, с начала 2020 года Соболенко стала первой теннисисткой, достигшей такого результата в женском одиночном разряде.
Напомним, в следующем круге US Open Соболенко сыграет с победительницей пары Чжэн Циньвэнь (Китай) – Донна Векич (Хорватия). Открытый чемпионат США проходит с 26 августа по 7 сентября. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет $ 75 млн. Действующей чемпионкой турнира является американка Кори Гауфф, которая в финале прошлогоднего турнира обыграла белоруску Арину Соболенко.
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