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Арина Соболенко достигла 10-го четвертьфинала на ТБШ

Арина Соболенко достигла 10-го четвертьфинала на ТБШ
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Вторая ракетка мира 26-летняя белорусская теннисистка Арина Соболенко после победы в 1/8 финала US Оpen над бельгийкой Элисе Мертенс в 10-й раз вышла в четвертьфинал турнира «Большого шлема».

US Open (ж). 4-й круг
02 сентября 2024, понедельник. 02:40 МСК
Элисе Мертенс
35
Бельгия
Элисе Мертенс
Э. Мертенс
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		4
6 		6
         
Арина Соболенко
2
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко

Отметим, с начала 2020 года Соболенко стала первой теннисисткой, достигшей такого результата в женском одиночном разряде.

Напомним, в следующем круге US Open Соболенко сыграет с победительницей пары Чжэн Циньвэнь (Китай) – Донна Векич (Хорватия). Открытый чемпионат США проходит с 26 августа по 7 сентября. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет $ 75 млн. Действующей чемпионкой турнира является американка Кори Гауфф, которая в финале прошлогоднего турнира обыграла белоруску Арину Соболенко.

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