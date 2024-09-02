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Рублёв покинул US Open, дубль Мбаппе за «Реал». Главное к утру

Шестая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв уступил в матче 1/8 финала Открытого чемпионата США — 2024 девятому номеру рейтинга представителю Болгарии Григору Димитрову, в матче 4-го тура испанской Примеры дубль Килиана Мбаппе принёс «Реалу» сухую победу над «Бетисом» (2:0), в игре 7-го тура Российской Премьер-Лиги «Краснодар» разгромил «Локомотив» со счётом 3:0. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

1. Андрей Рублёв завершил выступление на US Open, уступив Григору Димитрову в пяти сетах.

2. Дубль Мбаппе принёс «Реалу» победу над «Бетисом» в матче 4-го тура Примеры.

3. «Краснодар» разгромил «Локомотив» в матче 7-го тура РПЛ.

4. «Ростов» с крупным счётом обыграл «Факел» в матче 7-го тура РПЛ.

5. Определились все участники хоккейного турнира на Олимпиаде-2026.

6. Агент Дженгиза Ундера отреагировал на слухи о трансфере нападающего в «Спартак».

7. ЦСКА обыграл «Спартак» в серии буллитов и завоевал Кубок мэра Москвы.

8. Арина Соболенко вышла в четвертьфинал US Open.

9. Владимир Путин обвинил Запад и США в политизации спорта и притеснении россиян.

10. Мирра Андреева и Анастасия Павлюченкова завершили выступление в парном разряде US Open.

11. US Open — 2024, мужчины: результаты 7-го игрового дня, сетка соревнований.

12. «Ювентус» и «Рома» поделили очки в матче 3-го тура Серии А.