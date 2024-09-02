US Open — 2024, женщины: результаты 7-го игрового дня, сетка соревнований

1 сентября и в ночь с 1 на 2 сентября мск на Открытом чемпионате США по теннису (US Open — 2024) прошёл седьмой игровой день у женщин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей в женском одиночном разряде. Победители в каждой паре выделены курсивом.

Результаты седьмого игрового дня 1—2 сентября мск на US Open — 2024 у женщин:

Паула Бадоса (Испания, 26) — Ван Яфань (Китай) — 6:1, 6:2.

(Испания, 26) — Ван Яфань (Китай) — 6:1, 6:2. Эмма Наварро (США, 13) — Кори Гауфф (США, 3) — 6:3, 4:6, 6:3.

(США, 13) — Кори Гауфф (США, 3) — 6:3, 4:6, 6:3. Элисе Мертенс (Бельгия, 33) — Арина Соболенко (Беларусь, 2) — 2:6, 4:6.

(Беларусь, 2) — 2:6, 4:6. Чжэн Циньвэнь (Китай, 7) — Донна Векич (Хорватия, 24) — 7:6, 4:6, 6:2.

Открытый чемпионат США проходит с 26 августа по 7 сентября. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет $ 75 млн. Действующей чемпионкой турнира является американка Кори Гауфф, которая в финале прошлого года обыграла белоруску Арину Соболенко.