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«Полный бардак». Энди Маррей раскритиковал расписание матчей на ТБШ

«Полный бардак». Энди Маррей раскритиковал расписание матчей на ТБШ
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Двукратный олимпийский чемпион, бывшая первая ракетка мира британский теннисист Энди Маррей попоросил организаторов турниров «Большого шлема» не ставить матчи на слишком позднее время.

«Ситуация с расписанием тенниса — полный бардак. Это выглядит непрофессионально, когда матчи проходят в два, три, четыре утра. Разберитесь с этим (обращение к ATP, WTA, ITF, организаторам турниров Australian Open, «Ролан Гаррос», Уимблдон, US Open. — Прим. «Чемпионата»)», — написал Маррей в своём аккаунте в социальных сетях.

Сегодня, 2 сентября, матч 1/4 финала женского одиночного разряда US Open — 2024 между седьмой ракеткой мира китаянкой Чжэн Циньвэнь и тенниситкой из Хорватии Донной Векич завершился в два часа ночи по местному времени.

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