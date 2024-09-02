«Полный бардак». Энди Маррей раскритиковал расписание матчей на ТБШ

Двукратный олимпийский чемпион, бывшая первая ракетка мира британский теннисист Энди Маррей попоросил организаторов турниров «Большого шлема» не ставить матчи на слишком позднее время.

«Ситуация с расписанием тенниса — полный бардак. Это выглядит непрофессионально, когда матчи проходят в два, три, четыре утра. Разберитесь с этим (обращение к ATP, WTA, ITF, организаторам турниров Australian Open, «Ролан Гаррос», Уимблдон, US Open. — Прим. «Чемпионата»)», — написал Маррей в своём аккаунте в социальных сетях.

Сегодня, 2 сентября, матч 1/4 финала женского одиночного разряда US Open — 2024 между седьмой ракеткой мира китаянкой Чжэн Циньвэнь и тенниситкой из Хорватии Донной Векич завершился в два часа ночи по местному времени.