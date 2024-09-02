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Чжэн Циньвэнь — Донна Векич, результат матча 2 сентября 2024, счёт 2:1, 1/8 финала US Open — 2024

Чжэн Циньвэнь вышла в четвертьфинал US Open
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21-летняя теннисистка седьмая ракетка мира олимпийская чемпионка Чжэн Циньвэнь обыграла 24-ю ракетку рейтинга спортсменку из Хорватии Донну Векич в 1/8 финала US Open со счётом 7:6 (7:2), 4:6, 6:2.

US Open (ж). 4-й круг
02 сентября 2024, понедельник. 06:25 МСК
Чжэн Циньвэнь
7
Китай
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 7 		4 6
6 2 		6 2
         
Донна Векич
24
Хорватия
Донна Векич
Д. Векич

Продолжительность встречи составила 2 час 50 минут. За это время китаянка выполнила девять эйсов, допустила шесть двойных ошибок и реализовала три из восьми брейк-пойнтов. На счету её соперницы девять подач навылет, восемь двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из семи. В следующем круге Циньвэнь встретится с Ариной Соболенко, обыгравшей бельгийку Элисе Мертенс.

Напомним, US Open — 2024 проходит с 26 августа по 8 сентября. Действующей чемпионкой турнира среди женщин является американка Кори Гауфф, обыгравшая белорусскую спортсменку Арину Соболенко.

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