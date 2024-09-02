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US Open — 2024, мужчины: расписание 8-го игрового дня

US Open — 2024, мужчины: расписание 8-го игрового дня
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Сегодня, 2 сентября, и в ночь на 3 сентября мск состоится очередной игровой день на Открытом чемпионате США — 2024 в мужском одиночном разряде. Свой матч 1/8 финала проведёт и пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей со 2 на 3 сентября.

US Оpen — 2024. Мужчины, 1/8 финала (время начала матчей — приблизительное).

  • 19:30 мск. Джек Дрэйпер (Великобритания) — Томаш Махач (Чехия).
  • 20:30 мск. Даниил Медведев (Россия) — Нуну Боржеш (Португалия).
  • 00:00 мск. Алекс де Минор (Австралия) — Джордан Томпсон (Австралия).
  • 3:30 мск. Янник Синнер (Италия) — Томми Пол (США).

US Open — 2024 стартовал 26 августа и завершится 8 сентября. Действующим чемпионом турнира у мужчин является серб Новак Джокович, который покинул соревнования уже в третьем круге.

Турнирная сетка US Open - 2024
Календарь US Open - 2024
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