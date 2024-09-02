Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Даниил Медведев — Нуну Боржеш: во сколько начнётся матч US Open, где смотреть трансляцию

Сегодня, 2 сентября, пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев сыграет с португальцем Нуну Боржешем (34-й номер рейтинга ATP) в матче 1/8 финала Открытого чемпионата США — 2024. Игра пройдёт на стадионе «Артур Эш Стэдиум» в Нью-Йорке и начнётся не ранее 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи между россиянином и представителем Португалии.

Прямые трансляции матчей Открытого чемпионата США осуществляют телеканалы ESPN и Tennis Channel. В России официальный показ US Open — 2024 не предусмотрен.

Напомним, в третьем круге соревнований в США Даниил Медведев был сильнее своего соперника из Италии Флавио Коболли — 6:3, 6:4, 6:3.

US Open — 2024 проходит с 26 августа по 8 сентября. Действующим чемпионом мужского турнира является сербский теннисист Новак Джокович.