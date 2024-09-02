Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Даниил Медведев — Нуну Боржеш: во сколько начнётся матч US Open, где смотреть трансляцию

Даниил Медведев — Нуну Боржеш: во сколько начнётся матч US Open, где смотреть трансляцию
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 2 сентября, пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев сыграет с португальцем Нуну Боржешем (34-й номер рейтинга ATP) в матче 1/8 финала Открытого чемпионата США — 2024. Игра пройдёт на стадионе «Артур Эш Стэдиум» в Нью-Йорке и начнётся не ранее 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи между россиянином и представителем Португалии.

US Open (м). 4-й круг
02 сентября 2024, понедельник. 20:30 МСК
Нуну Боржеш
34
Португалия
Нуну Боржеш
Н. Боржеш
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Даниил Медведев
5
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Прямые трансляции матчей Открытого чемпионата США осуществляют телеканалы ESPN и Tennis Channel. В России официальный показ US Open — 2024 не предусмотрен.

Напомним, в третьем круге соревнований в США Даниил Медведев был сильнее своего соперника из Италии Флавио Коболли — 6:3, 6:4, 6:3.

US Open — 2024 проходит с 26 августа по 8 сентября. Действующим чемпионом мужского турнира является сербский теннисист Новак Джокович.

Турнирная сетка US Open - 2024
Календарь US Open - 2024
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android