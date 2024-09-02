US Open — 2024, женщины: расписание 8-го игрового дня

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Сегодня, 2 сентября, и в ночь на 3 сентября мск состоится очередной игровой день на Открытом чемпионате США — 2024 в женском одиночном разряде. В матчах четвёртого круга сыграют российские теннисистки Диана Шнайдер и Людмила Самсонова.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей со 2 на 3 сентября.

US Open — 2024, женщины (время московское)

18:00 — Каролина Мухова (Чехия) — Ясмин Паолини (Италия)

19:00 — Диана Шнайдер (Россия) — Джессика Пегула (США)

— Джессика Пегула (США) 21:30 — Каролина Возняцки (Дания) — Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия)

02:00 — Ига Свёнтек (Польша) — Людмила Самсонова (Россия)

Открытый чемпионат США проходит с 26 августа по 7 сентября. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет $ 75 млн. Действующей чемпионкой турнира является американка Кори Гауфф, которая в финале прошлого года обыграла белоруску Арину Соболенко.