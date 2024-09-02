«Умирала со смеху». Соболенко рассказала, какими роликами обменивается с Бадосой

Вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала, какими роликами обменивается со своей подругой испанской теннисисткой Паулой Бадосой в социальных сетях.

«Мы всё время отправляем друг другу ролики. Последнее, что мне прислала Паула, я умирала со смеху, потому что именно так себя иногда чувствую. Это о знании английского языка, как будто есть «английский в моей голове», и это фотография красивой коровы, а есть «английский, когда я говорю», и они взяли бельё и придали ему форму коровы. Это мой любимый, потому что иногда я чувствую, что слышу, как говорю на идеальном английском, и думаю: «Хорошо, откуда это взялось?» А на следующий день просыпаюсь и не могу связать два слова», — приводит слова Соболенко tennis.com.

На Открытом чемпионате США — 2024 Арина Соболенко в четвертьфинале встретится с китайской теннисисткой Чжэн Циньвэнь. Паула Бадоса в 1/4 финала сыграет с Эммой Наварро из США.