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Янник Синнер — Томми Пол: во сколько начало, где смотреть матч 1/8 финала US Open — 2024

Янник Синнер — Томми Пол: во сколько начало, где смотреть матч 1/8 финала US Open — 2024
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В ночь с 2 на 3 сентября состоится матч 1/8 финала Открытого чемпионата США — 2024, в котором встретятся первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер и американец Томми Пол (14-й номер рейтинга ATP). Игра пройдёт на стадионе «Артур Эш Стэдиум» в Нью-Йорке и начнётся не ранее 3:30 мск вторника, 3 сентября.

US Open (м). 4-й круг
03 сентября 2024, вторник. 03:30 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Томми Пол
14
США
Томми Пол
Т. Пол

Прямые трансляции матчей Открытого чемпионата США осуществляют телеканалы ESPN и Tennis Channel. В России официальный показ US Open — 2024 не предусмотрен.

Синнер и Пол провели между собой три матча на турнирах уровня ATP. Счёт личных встреч — 2:1 в пользу итальянца.

US Open — 2024 проходит с 26 августа по 8 сентября. Действующим чемпионом мужского турнира является сербский теннисист Новак Джокович.

Турнирная сетка US Open - 2024
Календарь US Open - 2024
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