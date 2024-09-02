Чжэн Циньвэнь — первая за 30 лет азиатка, дважды подряд вышедшая в 1/4 финала US Open
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Сегодня, 2 сентября, 21-летняя теннисистка седьмая ракетка мира китаянка Чжэн Циньвэнь обыграла 24-ю ракетку рейтинга спортсменку из Хорватии Донну Векич (7:6 (7:2), 4:6, 6:2) и вышла в 1/4 финала US Open — 2024. Она стала первой с 1994 года азиатской спортсменкой (среди женщин и мужчин), два года подряд выходившей в четвертьфинал Открытого чемпионата США.
US Open (ж). 4-й круг
02 сентября 2024, понедельник. 06:25 МСК
7
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|4
|6
|
|6
|2
24
Донна Векич
Д. Векич
В 1993 и 1994 годах японская теннисистка Кимико Дате дважды подряд становилась четвертьфиналисткой US Open — 2024.
В 1/4 финала соревнований в США Чжэн Циньвэнь встретится с второй ракеткой мира финалисткой US Open — 2023 Ариной Соболенко из Беларуси.
Напомним, US Open — 2024 проходит с 26 августа по 8 сентября. Действующей чемпионкой турнира среди женщин является американка Кори Гауфф.
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