Чжэн Циньвэнь — первая за 30 лет азиатка, дважды подряд вышедшая в 1/4 финала US Open

Сегодня, 2 сентября, 21-летняя теннисистка седьмая ракетка мира китаянка Чжэн Циньвэнь обыграла 24-ю ракетку рейтинга спортсменку из Хорватии Донну Векич (7:6 (7:2), 4:6, 6:2) и вышла в 1/4 финала US Open — 2024. Она стала первой с 1994 года азиатской спортсменкой (среди женщин и мужчин), два года подряд выходившей в четвертьфинал Открытого чемпионата США.

В 1993 и 1994 годах японская теннисистка Кимико Дате дважды подряд становилась четвертьфиналисткой US Open — 2024.

В 1/4 финала соревнований в США Чжэн Циньвэнь встретится с второй ракеткой мира финалисткой US Open — 2023 Ариной Соболенко из Беларуси.

Напомним, US Open — 2024 проходит с 26 августа по 8 сентября. Действующей чемпионкой турнира среди женщин является американка Кори Гауфф.