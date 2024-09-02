Чжэн Циньвэнь вышла в лидеры по проценту побед в трёхсетовых матчах в 2024 году

Сегодня, 2 сентября, 21-летняя теннисистка седьмая ракетка мира китаянка Чжэн Циньвэнь в трёх сетах обыграла хорватку Донну Векич (7:6 (7:2), 4:6, 6:2) в 1/8 финала US Open — 2024. Она стала лидером по общему проценту побед в трёхсетовых поединках на турнирах уровня WTA в 2024 году среди теннисисток, сыгравших как минимум пять таких матчей.
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Чжэн Циньвэнь в этом сезоне одержала 15 побед и потерпела три поражения в трёхсетовых матчах (83,3 %).
Также она стала первой с 1994 года азиатской спортсменкой (среди женщин и мужчин), два года подряд выходившей в четвертьфинал Открытого чемпионата США.
В 1/4 финала Открытого чемпионата США — 2025 китайская теннисистка встретится с второй ракеткой мира финалисткой US Open — 2023 Ариной Соболенко из Беларуси.
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