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Свёнтек — Самсонова: где смотреть, во сколько матч четвёртого круга US Open

Свёнтек — Самсонова: где смотреть, во сколько матч четвёртого круга US Open
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Сегодня, 2 сентября, и в ночь со 2 на 3 сентября проходят матчи четвёртого круга Открытого чемпионата США — 2024. В одном из них встретятся первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек и 16-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова. Встреча пройдёт на стадионе «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер. Артур Эш Стэдиум» и начнётся не ранее 2:00 мск.

US Open (ж). 4-й круг
03 сентября 2024, вторник. 02:00 МСК
Ига Свёнтек
1
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Не начался
1 2 3
         
         
Людмила Самсонова
16
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова

Прямые трансляции матчей Открытого чемпионата США осуществляют телеканалы ESPN и Tennis Channel. В России официальный показ US Open — 2024 не предусмотрен. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Счёт личных встреч — 3-0 в пользу Иги Свёнтек. В полуфинале Штутгарта-2022 она обыграла россиянку со счётом 6:7 (4:7), 6:4, 7:5, в третьем круге в Дубае в 2023 году со счётом 6:1, 6:0 и в финале в Пекине-2023 со счётом 6:2, 6:2.

Напомним, US Open — 2024 проходит с 26 августа по 8 сентября. Действующей чемпионкой турнира среди женщин является американка Кори Гауфф.

US Open - 2024. Календарь (Ж)
US Open - 2024. Турнирная таблица (Ж)
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