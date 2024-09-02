«Она била очень агрессивно». Циньвэнь — о матче с Векич на US Open — 2024

Седьмая ракетка мира китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь прокомментировала победу в матче с 24-й ракеткой мира Донной Векич из Хорватии.

«С ней очень тяжело играть… На харде она оказывала на меня сильное давление. На «Ролан Гаррос» я всё контролировала. Сегодня она била очень агрессивно. Мне было тяжело играть против неё. Хочу поздравить Донну с таким отличным результатом. Это была очень приятная победа для меня. Мне очень понравилось играть здесь сегодня», — сказала Циньвэнь в интервью на корте.

Напомним, Чжэн Циньвэнь вышла в четвертьфинал US Open — 2024, обыграв Донну Векич со счётом 7:6 (7:2), 4:6, 6:2. В 1/4 финала соревнований в США Циньвэнь встретится со второй ракеткой мира, финалисткой US Open — 2023 Ариной Соболенко из Беларуси.