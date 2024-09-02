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«Спасибо фанатам, которые не спят». Циньвэнь — о позднем матче с Векич на US Open

«Спасибо фанатам, которые не спят». Циньвэнь — о позднем матче с Векич на US Open
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Седьмая ракетка мира китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь высказалась о позднем матче с 24-й ракеткой мира Донной Векич из Хорватии в четвёртом круге Открытого чемпионата США — 2024.

«Мне всегда приятно играть в ночной сессии. Я привыкла к этому. В Палермо, всё время играла очень поздно. Здесь, в Нью-Йорке, впервые играю до двух часов ночи. Это невероятно. Спасибо фанатам, которые сегодня не спят и поддерживают меня здесь», — сказала Циньвэнь в интервью на корте.

Напомним, Чжэн Циньвэнь вышла в четвертьфинал US Open — 2024, обыграв Донну Векич со счётом 7:6 (7:2), 4:6, 6:2. В 1/4 финала соревнований в США Циньвэнь встретится со второй ракеткой мира, финалисткой US Open — 2023 Ариной Соболенко из Беларуси.

US Open - 2024. Календарь (Ж)
US Open - 2024. Турнирная таблица
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