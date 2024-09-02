«Заставил поверить в свои силы». Тиафо — о матче с Федерером на US Open — 2017

20-я ракетка мира американский теннисист Фрэнсис Тиафо вспомнил матч первого круга с 20-кратным чемпионом турниров «Большого шлема», бывшей первой ракеткой мира швейцарским теннисистом Роджером Федерером на Открытом чемпионате США — 2017.

«Это было очень давно, мне было 19 лет. В тот момент подумал: «Ух ты, я обязательно должен быть здесь». Это был мой третий Открытый чемпионат США, и я был очень взволнован, но в то же время очень нервничал, потому что думал, что мне придётся встретиться с Роджером. Когда мы дошли до пятого сета, подумал: «Я собираюсь победить этого парня? Это безумие». Думаю, это определённо сказало мне, что готов к таким моментам. Чувствовал себя комфортно, даже не выигрывая. В то время у него был невероятный год. Он выиграл пару турниров «Большого шлема», и это, без сомнения, заставило меня поверить в свои силы», — сказал Тиафо на пресс-конференции.

На US Open — 2017 Фрэнсис Тиафо уступил Роджеру Федереру в первом круге со счётом 6:4, 2:6, 1:6, 6:1, 4:6. В четвертьфинале US Open — 2024 Тиафо встретится с девятой ракеткой мира Григором Димитровым из Болгарии.