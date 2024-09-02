«Здорово, что она видит меня таким». Тиафо — о словах Уильямс перед матчем на US Open

20-я ракетка мира американский теннисист Фрэнсис Тиафо рассказал, о чём говорил с 23-кратной победительницей турниров «Большого шлема» американской теннисисткой Сереной Уильямс перед выходом на корт в матче с Алексеем Попыриным на Открытом чемпионате США — 2024.

«То, что она хочет выйти и поговорить со мной перед матчем, говорит мне, что всегда будет следить за мной, несмотря ни на что, и счастлива видеть, как чернокожий парень играет и добивается успеха. Это здорово, что она видит меня таким, говорит мне, что хочет для меня только лучшего, и даёт немного времени прямо перед игрой», — сказал Тиафо на пресс-конференции.

В четвертьфинале US Open — 2024 Тиафо встретится с девятой ракеткой мира Григором Димитровым из Болгарии.